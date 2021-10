Seduc reforça aos pais que retorno das aulas 100% presenciais será seguro

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) reforça o convite aos pais que ainda não visitaram a unidade escolar, onde os filhos estão matriculados, para conhecer os trabalhos feitos para o retorno presencial com segurança. Desde o anúncio do retorno das aulas 100% presenciais, que acontecem a partir desta segunda-feira (18.10), os pais foram convidados para conhecer como a unidade escolar está se preparando para esse retorno com segurança.

A secretária adjunta de gestão educacional, Alcimária Ataídes da Costa, destaca que a escola é um espaço seguro, pois a estrutura de biossegurança foi implantada e monitorada desde novembro do ano passado e, por isso, os pais podem ficar tranquilos. Segundo ela, na 11ª semana de acompanhamento das medidas de biossegurança nenhum caso de covid foi registrado nas escolas da Capital. Nem de alunos ou profissionais da educação.

“Estamos fazendo um retorno responsável. A ciência garante o retorno com segurança. A Seduc ampliou o valor dos recursos para garantir a compra de materiais para que todas as escolas estejam aptas a receber os alunos”, ressalta.

Alcimária Ataídes da Costa lembra que professores e equipe pedagógica das escolas estão trabalhando a recuperação da aprendizagem e, para isso, a escola se preparou de modo seguro para receber os estudantes. “Trata-se de um direito do aluno e um compromisso nosso, de todos os profissionais da educação ”, assinala.

O uso de máscara e do álcool em gel serão obrigatórios. Na hora do lanche, será seguido o distanciamento para que todos se sintam seguros.

Nesta sexta-feira (15.10) de manhã, a secretária adjunta, superintendentes e coordenadores participaram de uma live no canal do You tube da Seduc tirando dúvidas com os gestores e professores. No início da semana, Alcimária já havia se reunido com assessores pedagógicos e Diretores Regional de Ensino para traçar os planos de retorno presencial.

“Fizemos uma transmissão para atingir um maior número possível de gestores e mostrar de forma simplificada como serão os trabalhos a partir de agora” ressalta.

Para os alunos com comorbidades, está garantido o ensino remoto. Para isso, os pais têm que levar o laudo médico até a secretaria da escola para garantir esse direito.