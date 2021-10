Seleção brasileira fica no empate com a Colômbia em Barranquilla

O Brasil ficou no empate em 0 a 0 com a Colômbia, na noite deste domingo (10), no estádio Metropolitano de Barranquilla, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar 2022.

Com o resultado, a seleção brasileira segue isolada na liderança da competição, com 28 pontos, em 10 jogos — foram nove vitórias e um empate. A seleção colombiana está na quinta colocação, com 15 pontos, em 11 jogos.

Agora, Brasil volta a campo na próxima quinta-feira (14), às 21h30, para enfrentar o Uruguai, na Arena da Amazônia. Mais cedo, às 18h, a Colômbia recebe o Equador, de novo em Barraquilla.

A partida começou com a Colômbia tentando ocupar mais o campo ofensivo, marcando a saída de bola da seleção brasileira. Mas a primeira boa chance do jogo foi do Brasil, com uma finalização para fora de Lucas Paquetá, aos 12′, depois de ter recebido um bom passe do Neymar.

Brasil teve mais uma boa chance aos 32′, depois que o Neymar deu mais um bom passe, dessa vez para Fred, que dominou e chutou da entrada da área, mas a bola foi pra fora.

No segundo tempo, o Brasil começou tentando criar lances no ataque. Mas rapidamente a Colômbia se recuperou e começou a tomar o controle do jogo, conseguindo finalizar algumas vezes, sobretudo de fora da área, como no lance de Quintero, aos 22′, que obrigou o Alisson a fazer uma boa defesa.

Aos poucos, a seleção brasileira foi se recuperando na partida e voltou a ameaçar o gol colombiano, como no bom chute dado por Raphinha, obrigando Ospina espalmar, aos 31′. mas a reação não foi o suficiente para tirar o zero do placar, e a partida terminou empatada.