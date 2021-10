Senado fará homenagem às micro e pequenas empresas nesta terça-feira

O Plenário do Senado vai realizar uma sessão especial remota mesta terça-feira (5), às 9h, para comemorar o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. A homenagem foi requerida por um grupo de senadores, entre eles os mato-grossense Carlos Fávaro (PSD) e Jayme Campos (Dem).

Também integram o grupo que idealizou a homenagem os senadores Jorginho Mello (PL-SC), Paulo Paim (PT-RS), Plínio Valério (PSDB-AM), Luis Carlos Heinze (PP-RS), Zequinha Marinho (PSC-PA), Eduardo Gomes (MDB-TO), Roberto Rocha (PSDB-MA), Soraya Thronicke (PSL-MS), Romário (PL-RJ) e Eduardo Braga (MDB-AM).

“As micro e pequenas empresas são o motor de nossa economia, pois é por meio delas que 27% do PIB [Produto Interno Bruto] brasileiro é gerado. São as MPE [micro e pequenas empresas] também que geram 57% da massa salarial brasileira e totalizam 97% de todas as empresas brasileiras”, afirmam os parlamentares na justificação do requerimento.

Os senadores lembram que o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) é uma iniciativa que teve origem no Senado.

Além disso, recentemente o Senado aprovou o parcelamento de dívidas para pequenas e micro empresas — essa proposta aguarda votação na Câmara dos Deputados. No final de agosto, Jorginho Mello cobrou da Câmara a votação dessa matéria e de outros quatro projetos que podem beneficiar os micros e pequenos empreendedores.

A sessão será transmitida pelas redes sociais e também pela TV Senado.