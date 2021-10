Senadores da CPI querem criar Observatório da Pandemia

Os senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 querem que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), paute nesta quarta-feira (27), no plenário, a criação do Observatório da Covid-19, em formato de frente parlamentar. O grupo entregou o relatório final ao procurador-geral da República, Augusto Aras, e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A intenção é que a frente seja aberta à participação da sociedade e que acompanhe consequências do relatório, com a mesma estrutura da CPI. O presidente deve continuar sendo o senador Omar Aziz (PSD-AM).

O relatório final foi aprovado na última terça-feira por 7 votos a 4 após mais de cinco meses de trabalho. O documento tem 1.289 páginas e 80 sugestões de indiciamento, sendo 78 de pessoas físicas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), e duas de empresas.