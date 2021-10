Série do boneco assassino teve uma das maiores estreias de 2021

Segundo o site The Wrap, Chucky, nova série de terror do canal SyFy, tem garantido bons números de audiência. A produção foi assistida por mais de 4 milhões de pessoas em sua primeira semana, se tornando uma das maiores estreias da televisão estadunidense em 2021. A série estreia no Brasil amanhã (27) no streaming Star+.

O show, escrito e produzido por Don Mancini, serve como uma continuação do filme O Culto de Chucky, que estreou em 2017. Além disso, a série também mantém o legado e acontecimentos de toda a franquia Boneco Assassino (Child’s Play, no original), que teve seu primeiro longa lançado em 1998.

O portal Screen Rant aponta que o sucesso de reprodução da série pode estar atrelado a sua grande base de fãs conquistada nas últimas décadas, visto que uma parte significativa do público possuem entre 18 e 49 anos.

Na trama, os telespectadores acompanham uma grande onda de assassinatos em uma pequena cidade após um adolescente comprar Chucky em um bazar do seu bairro.

O elenco da produção é composto por Zackary Arthur como Jake Wheeler, Teo Briones como Junior Wheeler, Alyvia Alyn Lind como Lexy Cross, Björgvin Arnarson como Devon Evans, Fiona Dourif como Nica Pierce, entre outros.

Entre outras produções que tiverem bons números em sua semana de estreia estão: Round 6, Nove Desconhecidos, Loki e Resident Alien.

No Brasil, Chucky estará disponível amahã (27) pelo Star+, serviço de streaming por assinatura da The Walt Disney Company.