Serviços online dos Cartórios de Mato Grosso registram aumento de 134%

A pandemia causada pelo novo coronavírus fez aumentar em 134% o número de solicitações de atos eletrônicos nos Cartórios do Estado de Mato Grosso. Levantamento realizado na plataforma da Central Eletrônica de Integração e Informações (CEI) cei-anoregmt.com.br, mostra que a busca por documentos como certidões, registros e informações já atingiram a marca de 698.406 solicitações de serviços e 762.579 buscas na plataforma.

Administrada pela Associação dos Notários e Registradores do Mato Grosso (Anoreg/MT) e lançada em 2015, a ferramenta eletrônica reúne dados e documentos de 244 cartórios do estado em um único local, permitindo a consulta e a solicitação de diversos documentos disponibilizados em Cartório, sem sair de casa.

Em números absolutos, na comparação com o mesmo período de 2020, as solicitações entre maio e setembro passaram de 40.392 para 94.651 em 2021. Entre os serviços mais procurados estão os requerimentos para Registro de Imóveis, certidões de matrícula de registro, penhor, ônus reais, negatividade de propriedade, entre outros.

O serviço digital que pode ser solicitado por meio de celulares, computadores e tablets garante aos usuários a mesma segurança jurídica que os atos praticados presencialmente nas unidades, mas com maior comodidade e menor custo, uma vez que o cidadão não precisa mais se deslocar para obter documentos e nem fazer uso da contratação de despachantes.

De acordo com a presidente da Anoreg/MT, Velenice Dias de Almeida, a alta procura pela ferramenta reflete as demandas de uma sociedade cada vez mais envolta pela tecnologia. “A CEI garante maior acessibilidade, praticidade e também atualização na forma como prestamos os serviços dos cartórios. A sociedade muda e, com ela, precisamos mudar também”.

As solicitações feitas na plataforma contribuem também para a desburocratização dos serviços e da administração pública e, permitindo a universalidade do acesso à informação, já que está disponível na rede mundial de computadores. “Em um único lugar é possível solicitar atos de Registro Civil, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Tabelionato de Notas, Registro de Títulos e Documentos, Registro de Imóveis e Protestos. Tudo isso, sem precisar deslocar-se até um cartório. Essa possibilidade comtemplou os momentos de isolamento total na pandemia, porém, também garantiu maior facilidade para as pessoas que não conseguem frequentar os cartórios presencialmente por conta do horário, trabalho e diversas outras questões”, explica a presidente.

Como utilizar a CEI

Para utilizar a plataforma, o usuário deve se cadastrar no site, cei-anoregmt.com.br, ou no aplicativo, sistema.cei-anoregmt.com.br, e validar o cadastro por e-mail. Em seguida, é necessária a compra de créditos para serem utilizados na aquisição das certidões, que pode ser feito por meio de boleto, sendo o valor mínimo de R$ 10.

Após a compensação, é liberada a consulta, que pode ser feita por CNPJ/CPF ou pelo nome da pessoa, seja ela física ou jurídica. Por questões de segurança e de sigilo, nem todos os documentos estão disponíveis para consulta.