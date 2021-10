Sindicato trabalhista de Mato Grosso, sediado em Rondonópolis, terá eleição no final deste ano

Está marcado para segunda-feira (25), às 18h, uma assembleia geral com os filiados do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Terrestre de Rondonópolis e Região – STTRR. A representação sindical é a maior de Mato Grosso, no setor do transporte, com mais de 8 mil contribuintes, uma das maiores do Brasil e vai iniciar mais um processo eleitoral.

A primeira fase, que é pauta do encontro de segunda, é a formação da comissão eleitoral. Caso seja aprovado pela maioria, o grupo terá a responsabilidade de receber, analisar e deferir candidaturas. Além de montar o cronograma eleitoral até a apuração e publicação do resultado.

O atual presidente, que é trabalhador do transporte coletivo, Luiz Gonçalves da Costa, deve tentar a reeleição. O que se comenta nos bastidores é que nesta eleição existe a possibilidade de outra chapa concorrer ao cargo. Alguns empresários do setor do transporte, aliados a um grupo político preparam um candidato para pleito.

O interesse não é por acaso, o STTRR que tem base territorial em Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Guiratinga, Itiquira, Pedra Preta, Poxoréo, Rondonópolis, São José do Povo e Tesouro envolve um capital político de quase 30 mil pessoas.

Número suficiente para eleger um vereador, deputado estadual e até decidir uma eleição para prefeito.

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Terrestre de Rondonópolis e Região foi fundado em 1987 e representa trabalhadores do transporte de passageiros urbanos, suburbanos, rodoviários, turismo e fretamento, de transporte de cargas e logística, trabalhadores celetistas que exerçam as funções de motoristas, ajudantes de motoristas, tratoristas, operadores de máquinas automotivas e operadores de empilhadeiras entre outros.