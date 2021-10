Sintep critica retomada plena das atividades presenciais em escolas

A direção do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT) divulgou nota criticando a retomada plena das aulas presenciais nas escolas do estado. Os sindicalistas consideram que a decisão seria uma demonstração de que o Governo não está preocupado com a Saúde dos mato-grossenses.

No documento, o Sintep afirma que recebeu a decisão com perplexidade e condena também a revogação de outras medidas de biossegurança pelo governador.

“Ainda não superamos a pandemia para encarar com normalidade as mortes e contaminações que estão ocorrendo”, afirmam.

Na opinião do Sintep, o retorno integral das atividades presenciais deveria estar condicionado à medidas como a imunização total dos estudantes e à plena adequação das escolas para o cumprimento de medidas de biossegurança, como o distanciamento.

O sindicato não informa se pretende buscar medidas jurídicas contra as medidas e sugere que cabe aos pais se mobilizarem para garantir a segurança dos estudantes.

“Esperamos que os pais tenham a consciência do que está em jogo é a vida dos seus filhos. Sabemos que a aprendizagem se recupera. Vidas perdidas não”.

Veja a seguir a íntegra da nota divulgada pelo Sintep-MT.

NOTA À IMPRENSA

Recebemos com perplexidade o anúncio do retorno das atividades presenciais, com 100% de estudantes, por parte do Governo do Estado de Mato Grosso, e revogação quase que total das medidas de biossegurança. O que é um erro. Ainda não superamos a pandemia para encarar com normalidade as mortes e contaminações que estão ocorrendo.

Não nos causa muita estranheza, tais medidas, porque o que não faltou do Governo do Estado de Mato Grosso foi negligência durante a pandemia com medidas que não evitaram a proliferação da COVID-19 e mortes.

Os números apontam que se Mato Grosso fosse a referência para o resto do Brasil teríamos, hoje, quase um milhão de pessoas mortas “assassinadas” pela Covid-19 devido a ação negacionista e negligente do Governador Mauro Mendes e seus secretários, principalmente de Educação Allan Porto.

Não há que se falar em retorno de 100% das atividades presenciais nas unidades escolares sem a imunização total dos estudantes, adequações estruturais das escolas que garantam o distanciamento entre outras medidas de biossegurança. Esperamos que os pais tenham a consciência do que está em jogo é a vida dos seus filhos. Sabemos que a aprendizagem se recupera. Vidas perdidas não.

O estado de Mato Grosso, por meio do Governador Mauro Mendes, não está preocupado com as vidas do povo matogrossense. Está mais preocupado em taxar o sol; confiscar aposentadorias; dar calote na RGA dos servidores públicos; não pagar as parcelas da LC 510/2013; tratar com normalidade as pessoas que estão passando fome e na fila dos ossinhos; cobranças absurdas e abusivas de impostos; sua reeleição para governador; atacar e perseguir todos que se levantam contra as arbitrariedades do governo do que com cada vida que se perde diariamente para a COVID-19.

Cuiabá-MT, 07 de outubro de 2021.