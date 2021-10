Stopa anuncia exoneração de 116 servidores e retoma ponto eletrônico

Em uma semana a frente do Palácio Alencastro, o prefeito em exercício da Capital, José Roberto Stopa (PV), anunciou a exoneração de 116 servidores contratados da Secretaria de Saúde do Município.

A medida é reflexo da operação Capistrum, deflagrada no último dia 19 e que resultou no afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) do cargo.

A operação teve como base um acordo de não persecução cível firmado pelo ex-secretário de Saúde da Capital, Huark Douglas com o Ministério Público Estadual (MPE).

Segundo ele, boa parte dos contratos temporários da Pasta tinham como finalidade atender a indicações política, sem necessariamente, que os indicados tivessem qualificação para ocupar tais cargos. Huark chegou, inclusive, a entregar uma relação ao MPE com 259 contratos.

“Se você pegar o processo que culminou no afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro, estão lá as 259 contratações. Já haviam sido demitidas 143 pessoas. Infelizmente, na próxima sexta-feira, iremos fazer o desligamento dos 116 contratos que são questionados pelo Ministério Público, concluindo a exoneração dos 259 servidores”, afirmou Stopa.

As declarações foram dadas na manhã desta terça-feira (26), durante entrevista à uma rádio da Capital.

Ponto eletrônico reativado

Já no início da tarde, a Prefeitura de Cuiabá informou que Stopa editou um decreto que estabelece a reativação da utilização do ponto eletrônico nos órgãos públicos municipais como forma de controle de frequência dos servidores públicos.

A providência, segundo o Município, leva em consideração a retomada das atividades presenciais, ocorrida anteriormente.

A medida não se aplica a secretários, secretários-adjuntos e ainda às pessoas que desempenham funções incompatíveis com o sistema eletrônico.

Apesar de o Município não fazer menção a esse episódio, na nova ação que pede um afastamento de Emanuel por 180 dias do cargo o MPE faz reiteradas criticas à substituição do ponto eletrônico pelo controle manual de servidores, sobretudo, na área da Saúde.

Nesta ação – que ainda está sob análise da Justiça – o MPE aponta que Emanuel “promoveu um desmonte no sistema de ponto eletrônico da secretaria de Saúde” com a intenção de “se sustentar politicamente no cargo”.

A nova ação é assinada pelos promotores Marcos Regenold Fernandes, Clóvis de Almeida Junior, Marcelo Lucindo Araújo e Gustavo Dantas Ferraz e requer que o emedebista fique afastado por pelo menos seis meses do cargo.