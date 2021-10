Superintendente da PRF vai à Câmara defender implantação da nova JARI

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso, Francisco Élcio Lima Lucena, vai conversar amanhã (19) com os vereadores sobre a implantação de uma nova Junta Administrativa de Recursos de Infração (JARI) em Rondonópolis. Ele participará da reunião da ‘Ordem do Dia’ à convite do vereador Reginaldo Santos, líder do prefeito na Câmara.

A ida do superintendente faz parte do esforço visando aprovar o Projeto, que foi enviado pelo Executivo no início deste mês. Na semana passada, o secretário municipal de Trânsito, Lindomar Alves, também foi à Câmara e defendeu a aprovação como forma de reduzir a sobrecarga.

Conforme a Prefeitura, o município tem hoje mais de quatro mil recursos aguardando julgamento, alguns deles protocolados ainda no ano de 2018. Caso a Câmara aprove o projeto, os recursos deverão ser descentralizados e julgados com mais rapidez.

“Esta nova JARI deverá ficar responsável pelo julgamento de recursos contra multas e notificações aplicadas no perímetro urbano das nas rodovias federais BR-364 e BR-163. Por isso achamos importante que o representante da PRF ajude a esclarecer as dúvidas sobre a necessidade deste investimento”, explicou Reginaldo.

A reunião será realizada no período da tarde e definirá a pauta da sessão ordinária da próxima quarta-feira (20).