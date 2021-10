Temporal “assusta” torcedores na Arena Pantanal e causa pontos de alagamento na Capital

Um forte temporal que atingiu Cuiabá no início da tarde desta segunda-feira (11), provocou alguns transtornos na cidade.

Na Arena Pantanal, por exemplo, tendas montadas ao lado de fora de estádio acabaram se desprendendo por conta dos ventos intensos.

No local, torcedores que irão assistir a partida entre Cuiabá e São Paulo, nesta noite, estavam realizando testes da Covid-19. O exame negativo é obrigatório para aqueles que ainda não têm imunização completa contra o vírus.

Alguns vídeos do local foram compartilhados no perfil Perrengue Mato Grosso, no Instagram e mostram a força do vento.

Muitos torcedores tentam se proteger da chuva, mas sem muito sucesso.

Na região central da cidade foram registrados alguns pontos de alagamento.

Nas redes sociais, pessoas compartilharam fotos de situações registradas nos bairros Jardim Cuiabá, Duque de Caxias e também nas proximidades dos Shoppings Estação e Goiabeiras.

Apesar das situações, o Corpo de Bombeiros informou não ter sido acionado para atender a nenhuma ocorrência.

Veja vídeo da Arena Pantanal: