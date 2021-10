Traficante que ocupava cargo alto dentro de organização criminosa é preso

Um criminoso de alta periculosidade, que ocupava um cargo importante dentro da hierarquia de uma facção criminosa envolvida com tráfico de drogas e outros crimes em Poconé (MT), teve o mandado de prisão temporária cumprido no final de terça-feira (26).

O mandado de prisão e busca e apreensão domiciliar expedidos com base nas investigações da Delegacia de Poconé foram cumpridos com apoio da equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá. A ação faz parte da Operação Vitae, deflagrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), para combater a atuação de organizações criminosas em Poconé e região.

Segundo as investigações da Delegacia de Poconé, o suspeito é membro do grupo criminoso, exercendo o cargo de “disciplina”, na região do bairro Cohab Nova, no município. O investigado era o responsável pela autorização de cometimentos de crimes na região mediante repasse do valor de 20% dos lucros obtidos com as práticas criminosas.

Durante as investigações, também foi constatado que o suspeito atuava com tráfico de drogas, havendo em sua na residência do suspeito a movimentação típica de comércio de entorpecentes.

Além desses crimes, o traficante também estaria envolvido em crimes de homicídios (tentados e consumados) cometidos a mando da facção criminosa, por vingança ou para ganhar notoriedade dentro do grupo criminoso.

O suspeito possui diversas passagens criminais por envolvimento em crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e receptação.

De acordo com o delegado de Poconé, Maurício Pereira Maciel, durante os trabalhos investigativos foram levantados elementos que demonstram a periculosidade do investigado e a sua dedicação a atividades criminosas.

“Ele é uma pessoa bastante temida além do temor tanto por populares, quando por outros membros do grupo criminoso do qual faz parte, o que faz com que as pessoas tenham receio de pronunciar qualquer informação a seu respeito”, disse.

Diante dos fatos, o delegado representou pela prisão temporária do suspeito pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa armada e organização criminosa. A ordem judicial foi deferida pela Justiça e cumprida nesta terça-feira (26), com apoio dos policiais da Derf Cuiabá. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Poconé para as providências cabíveis e posteriormente colocado à disposição da Justiça.