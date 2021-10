Três municípios assinam convênios com Estado para realização de obras

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) assinou convênios que vão beneficiar três municípios de diferentes regiões de Mato Grosso, em um investimento de mais de R$ 2 milhões do governo estadual. Os convênios são para reformar a Feira Municipal de Paranatinga, asfaltar ruas e substituir pontes de madeira em Jauru e construir uma quadra de basquete em Guarantã do Norte.

A Feira Municipal de Paranatinga foi construída em 1986 e será reformada pela primeira vez após o convênio firmado com a Sinfra-MT. Com uma área de 1.029,5 m², o investimento realizado será de R$ 974.138,28, sendo R$ 876.724,45 repassados pela Sinfra, com R$ 97.413,85 de contrapartida da prefeitura municipal. O convênio é válido pelo período de 13 de outubro de 2021 até 13 de outubro de 2022.

O prefeito Josimar Marques Barbosa, que esteve na Sinfra para assinatura do convênio nesta quinta-feira (15.10), agradeceu o Governo do Estado e disse que esse dia é histórico para Paranatinga. Ele esteve acompanhado pelo deputado estadual Max Russi e pelo vereador Labiga Silva de Souza.

O município de Jauru foi contemplado com a assinatura de dois convênios. O primeiro para pavimentação asfáltica e drenagem de quatro ruas e avenidas da cidade. Em um investimento total de R$ 1.087.270,13, sendo R$ 1.040.000,00 da Sinfra, serão asfaltadas as ruas das Indústrias, do Comércio e Francisco M. Palheta, além da Avenida dos Andradas, em uma extensão total de 9.459,03 m³ de obras.

Jauru também irá receber R$ 180.479,50 da Sinfra, para fornecimento de 60 metros de aduelas de concretos. O objetivo é substituir quatro pontes de madeira por bueiros celulares de concreto em rodovias vicinais da cidade. Serão instaladas duas pontes de 20 metros na MT-246 e outras duas de 10 metros em rodovias municipais. O investimento total será de R$ 543.906,24.

“Estes investimentos que estamos conquistando junto ao Governo do Estado atendem ao anseio da população, através da promoção de melhor qualidade de vida, valorização das propriedades e o bem-estar de uma cidade”, afirmou o prefeito Valdeci José de Souza, o Passarinho, que esteve na Sinfra-MT acompanhado pelo deputado federal Neri Geller e pelo deputado estadual Valmir Moretto.

Por fim, o município de Guarantã do Norte vai construir uma quadra de Basquete Streetball, no canteiro central da Avenida Guarantã. A obra custará R$ 162.986,74, sendo que R$ 150 mil serão repassados pela Sinfra-MT. A quadra esportiva contará com uma área de 259,46m².