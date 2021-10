Um olhar poético da Bandeira do estado de Mato Grosso

A bandeira do Estado de Mato Grosso foi concebida por meio do Decreto nº 2 em 31 de Janeiro de 1890 pelo governador da época, Brigadeiro Antônio Maria Coelho. No site do Governo do Estado de Mato Grosso diz que sua Bandeira foi inspirada pela Bandeira Nacional do Brasil, contudo, você sabe qual a poética dessas simbologias?

Muitas pessoas ainda consideram a poética da Bandeira Nacional do Brasil uma conjectura floreada de encantamento e magia, onde o verde representa as matas, o amarelo simboliza o ouro, o azul é o céu que nos abençoa, o branco significa paz. Entretanto, ao observar minuciosamente a construção histórica da Bandeira Nacional do Brasil podemos notar que a relação de todo seu conjunto simbólico vem de uma elite branca na qual detinha todo poder.

Relata-se aqui uma síntese da poética da bandeira Nacional do Brasil, pela visão de Damaceno, em seu livro Análise Histórica da Bandeira do Brasil (1966, p. 8 a 10): a cor verde se refere aos primeiros lusitanos, que tinham um dragão verde em sua bandeira; era a cor da “Ordem Militar de São Bento de Avis”; era a cor da insígnia de D. Nuno Alvares Pereira; era a cor das bandeiras de guerra de Portugal; D. Pedro II colocou um retângulo verde na bandeira lusa de 1669; D. Joao I alterou para verde a cruz da Ordem de Cristo no brasão luso; era a cor do escudo imperial escolhida por D. Pedro I; foi a cor escolhida por Debret para compor nossa bandeira. A cor amarela vem desde D. Manoel I na esfera armilar que seu primo D. João II lhe deu como símbolo de domínio; era a cor da coroa real de D. João III e a cruz sobrestá a coroa de D. João IV; Era a cor da Casa de Lorena, na qual Debret escolheu quando confeccionou a “Bandeira-Projeto do Reino do Brasil” para insinuar a aliança luso-austríaca; era a cor do círculo Armilar do principado do Brasil; e as armas na Bandeira Do Reino Unido e na do Império. A cor Azul era uma das cores fundamentais de Borgonha; da cruz na bandeira de Henrique de Borgonha e do Condado Portucalense de onde surgiu o reino lusitano; era a cor dos cinco escudos em forma de cruz na primeira bandeira portuguesa e na atual; era a cor da esfera celeste sobre a esfera armilar de ouro; na orla da “Bandeira da Restauração” de D. João IV; era a cor do pendão imperial e na “Bandeira Projeto do Reino do Brasil”; era a cor da Bandeira Republicana no globo celeste em 1645, da esfera armilar em 1816 e do círculo onde fixaram as estrelas na bandeira do Império. A cor branca vem das bandeiras dos primeiros Lusitanos com Henrique de Borgonha e do condado Portucalense; era a cor das insígnias de D. Manoel I, D. João III, D. João IV, D. Pedro II e na do Reino Unido. A cor de inúmeros pavilhões ligados ao nosso desenvolvimento: o dos primeiros Lusitanos, o de Henrique de Borgonha, do Condado Portucalense, de Afonso Henriques, da Ordem Militar de Cristo, de D. Manoel I, de D. João III, de D. João IV, do Principado do Brasil;

Para os símbolos geométricas faz-se nova sinopse: o losango foi inspirado nas bandeiras da revolução Francesa e do Império de Napoleão que eram comuns a época. O círculo foi projetado com base na esfera armilar em memória dos feitos náuticos de D. Manoel I. A faixa branca foi inspirado nos zodíacos. O triangulo Austral simboliza o Cruzeiro do Sul em substituição a cruz da Ordem de Cristo. A escrita “Ordem e Progresso” em letras verdes baseia-se nas bandeiras lusas, da França e até nas brasileiras anteriores e a grande influência positivista.

Nota-se, com isso, que as cores da bandeira do Estado de Mato Grosso fazem referência total ao reinado de Portugal e sua elite. Essas cores estão homenageando a coroa portuguesa que veio a essas terras usufruir e extrair tudo que ela continha de melhor.

Com base nisso, traçou-se nova poética, pela visão do Artista Maike Moreira, baseada no real contexto da época da criação da Bandeira do Estado de Mato Grosso, onde houve muitas guerras, lutas pelo poder e mortes de escravos e indígenas.

Primeiramente, para essa nova Bandeira do Estado de Mato Grosso definiu-se as cores vermelho, preto e marrom, onde a cor vermelha associa-se ao sangue derramado, até hoje, em relação a luta indígena pela posse de suas terras; A cor preta representa os negros que foram usados constantemente para mão de obra escrava no Estado de Mato Grosso. A cor marrom representa os indígenas que foram os maiores prejudicados com a vinda do europeu a esse continente que impôs sua cultura e religião, roubando os minérios e metais encontrados aqui; a cor verde também deve estar na reformulação da nova poética, mas agora como realmente merece ser pensada, representando as riquezas naturais: a floresta e o cerrado do Estado de Mato Grosso que protegeu os indígenas de possíveis capturas para escravidão; a cor branca entra também nessa construção como representação do homem branco europeu, espécie de recordação vergonhosa da exploração exercida, exemplo a nunca ser seguido.

A construção poética dos símbolos da nova insígnia do Estado de Mato Grosso, deve conter um ícone que represente o povo homenageado nessa fundação, ou seja, a tribo indígena. Acredita-se que a melhor representação da tribo indígena seja o cocar. Como a floresta é o ambiente que habitam essa comunidade, o cocar deve ser envolto por um círculo de cor verde no qual representa proteção e abrigo indígena. A cor marrom prevalece nessa nova poética. A cor preta ocupa uma parte menor e a cor branca ocupa uma parte inferior as demais cores. As laterais do retângulo serão compostas por uma linha paralela, de pouquíssima espessura, preenchido com a cor vermelha no qual representa o sangue dos indígena e dos negros derramado pelo branco europeu.

Essa é a representação da Bandeira do Estado de Mato Grosso, que faz homenagem aos verdadeiros donos dessa terra.

Por Maike Moreira

Professor de Arte na rede Estadual

Artista Plástico

Formado em Artes Visuais