Veja os prós e contra de antecipar o saque-aniversário do FGTS

Em 2019, o governo federal anunciou uma nova modalidade de resgate do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), chamada de saque-aniversário. Pela sistemática, o trabalhador consegue sacar anualmente, e no mês de nascimento, parte do saldo da conta do fundo.

Para ter acesso ao recurso, o beneficiário deve optar pelo modelo de saque, deixando de lado o saque rescisão, que possibilita a retirada integral do FGTS em caso de demissão sem justa causa.

A migração entre os serviços pode ser feita pelo aplicativo FGTS, site FGTS, pelo Internet Banking da Caixa ou de forma presencial nas agências da estatal. Lembrando que a mudança de sistemática é totalmente opcional, ou seja, não obrigatória.

Quem optar pela modalidade de saque-aniversário têm à disposição a chance de antecipar as próximas parcelas do programa. O número das prestações que serão adiantadas varia conforme a instituição financeira, assim como seus valores.

Para realizar a antecipação, o requerente deve ter aderido ao saque-aniversário e ter saldo suficiente para a operação. Além disso, o serviço precisa ser previamente autorizado pelo cidadão nos principais canais do programa citados acima.

Vale apena aderir? Conheça as vantagens e desvantagens

A decisão de antecipar o saque-aniversário do FGTS pode ser decisiva para as finanças. Por isso, para ajudar nessa tarefa, confira os prós e contras do serviço antes de tomar o crédito:

Vantagens

A taxa de juros cobrada é inferior à média dos empréstimos convencionais;

Por se tratar de uma renda garantida ao banco credor, muitas empresas oferecem esse tipo de crédito a negativados;

Assim que termina o empréstimo, o trabalhador não terá prestações a pagar, visto que todas as parcelas terão sido pagas automaticamente.

Desvantagens

O cidadão que opta pelo saque-aniversário, mesmo que não decida recorrer à antecipação, ficará impossibilitado de sacar o FGTS de forma integral em caso de demissão sem justa causa. No entanto, a multa de 40% em caso de desligamento sem motivo é mantida;

Assim como qualquer empréstimo, na antecipação incide a cobrança de taxas. Por essa razão, o trabalhador que optar por esse crédito receberá menos dinheiro do que teria direito nos saques anuais;

O trabalhador não poderá sacar as parcelas do saque-aniversário enquanto o empréstimo não estiver totalmente quitado.

Atualmente, dentre os bancos que adotam a modalidade, destacam-se: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BMG, Banco Pan e Mercantil do Brasil.