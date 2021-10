Vereador quer cota em escolas militares para alunos pobres do ensino público

O vereador Adonias Fernandes (MDB) defendeu nesta semana a criação de cotas específicas para o ingresso de estudantes da rede pública de ensino nas escolas militares implantadas pelo Governo do Estado. Ele falou sobre o assunto na sessão da Câmara e também em entrevista ao portal Agora MT.

“Esse é um debate que eu quero travar com a Assembleia Legislativa. Normalmente sou contra cotas, mas neste caso a cota é necessária para garantir o direito dos filhos dos trabalhadores”, afirmou.

A ideia ganhou o apoio de outros vereadores. “A gente vê muitos filhos de militares, mas não vê os filhos dos pobres que muitas vezes também desejam ser militar um dia”, disse o vice-presidente da Câmara, Roni Cardoso.

Além da Escola Tiradentes, gerida pela Policia Militar e já em funcionamento, a cidade deve ganhar no ano que vem pelo menos outras três escolas desse tipo – inclusive uma sob a gestão do Corpo de Bombeiros e outra do Exército.

Adonias manifestou especial preocupação com a escola militar em construção no bairro Maria Tereza, que deve ser entregue ainda este ano. A área foi doada pela Prefeitura e está próxima a bairros populares, como os residenciais Fiúca e Magnólia, a vila Mamed e os jardins Oásis e Paineiras, entre outros.

“Lutamos muito por aquela escola ali. Há há uma demanda enorme na região e hoje muitos alunos precisam atravessar a BR pra poder estudar. Precisamos criar as condições para facilitar o acesso deles, de forma prioritária, na futura escola militar”, avalia.

MUDANÇAS

A lei que criou o ensino militar em Mato Grosso (Lei 11.273) estabelece que 20% das vagas devem ser reservadas para dependentes legais de militares, outros 20% são destinados a estudantes hipossuficientes (com renda familiar entre 0 e 4 salários mínimos) e 5% devem ser ocupadas por alunos com deficiência. As vagas restantes (55%) são preenchidas pelos aprovados em um teste seletivo promovido por cada escola.

Adonias disse que desde 2008 luta pela implantação de escolas militares em Rondonópolis e não discorda das cotas já existentes. No entanto ele avalia que é preciso ampliar a cota dos hipossuficientes provenientes da rede pública de ensino.

“Estes alunos (da rede pública) tiveram uma perda muito maior durante a pandemia e não é justo que tenham de disputar as vagas nas mesmas condições dos alunos da rede particular – que tiveram um ensino mais completo neste período”, explica.