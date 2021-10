Vereador de Nova Mutum morre em grave acidente na BR-163; Veja vídeo

O vereador por Nova Mutum, Romeu Belém (DEM) morreu em um grave acidente registrado na tarde desta quinta-feira (14), no km 592 da BR 163.

A Rota do Oeste – concessionária que administra a via – informou ter sido acionada por volta de 12h44 para atender a ocorrência.

O vereador estava em um veículo utilitário, que se chocou de frente com uma carreta.

As equipes de resgate da própria Rota do Oeste constataram a morte do parlamentar ainda no local do acidente.

Já o condutor da carreta foi encaminhado para o Hospital de Nova Mutum.

Ainda não há muitos detalhes da ocorrência, mas vídeos que circulam nas redes sociais mostram o carro de Romeu Belém completamente destruído com o impacto da batida.

As causas do acidente serão apuradas.

Acusação de estupro

O vereador que faleceu nesta tarde era acusado de estupro supostamente praticado contra sua filha, de 10 anos de idade.

Um boletim de ocorrência foi registrado no dia 18 de setembro, pela mãe da menor. Na ocasião, ela compareceu à delegacia acompanhada de uma equipe do Conselho Tutelar.

No registro, a mulher disse que sua filha lhe contou que vinha sendo abusada pelo pai e que a situação já teria se repetido diversas vezes.

A mãe da menina disse que teve um caso com o vereador, mas que jamais conviveram juntos. A menor, no entanto, costumava frequentar a casa do pai.

A denúncia era investigada pela Polícia Civil de Nova Mutum.

Veja vídeo de instantes após o acidente: