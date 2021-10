Vereador rebate críticas e reafirma apoio à implantação de nova Jari

O vereador Dr. José Felipe Horta (Podemos) conversou com a reportagem do portal AGORA MT e rebateu as críticas que recebeu por ter apoiado a implantação da nova Junta de Avaliação de Recursos e Infrações (JARI) em Rondonópolis. Ele negou que sua decisão tenha sido motivada por intervenção do deputado federal José Medeiros (Podemos) e afirmou que repetirá o posicionamento na segunda e decisiva votação do projeto, na próxima quarta-feira.

“Votei e votarei porque acredito a proposta é positiva e vai beneficiar o município Rondonópolis. Não houve nenhuma imposição do deputado José Medeiros ou do prefeito José Carlos do Pátio”, afirmou.

Conforme José Felipe a decisão de apoiar o projeto ocorreu após a reunião com o superintendente da PRF, Francisco Élcio de Lucena. Ele foi um dos vereadores que solicitou o diálogo, realizado durante a reunião da ordem do dia na última terça-feira (19)

Na ocasião Lucena informou que a PRF deverá garantir uma nova sede para a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Setrat) e também implantará em Rondonópolis no ano que vem uma central de operações modernas, utilizando equipamentos que foram doados à Mato Grosso por ocasião da Copa do Mundo.

“Esta central vai ajudar muito na prevenção de acidentes e no combate a crimes, como o roubo de veículos e o tráfico de drogas. Além disso, a fiscalização mais eficiente deve resultar num número maior de multas e, claro, de recursos que poderão ser avaliados mais rapidamente com esta nova JARI – que pelo projeto também será implantada no ano que vem”, explicou.

Caso seja tenha a implantação aprovada, esta segunda junta deverá centralizar a análise dos recursos de multas aplicados nos 34 quilômetros das BRs 163 e 364 no perímetro urbano de Rondonópolis.

RESPONSABILIDADE

O vereador também comentou as críticas acerca do desempenho da JARI já existente. Ele defendeu que o prefeito José Carlos do Pátio faça a nomeação dos cargos que estão vagos, mas considera que o assunto deve ser tratado de forma separada.

“Precisamos cobrar a solução dos problemas existentes e exigir que esta junta funcione de forma adequada. Aliás, acho que a Comissão de Trânsito da Câmara tem um papel importante neste sentido. Ajudarei nesta cobrança, mas considero que são questões distintas”.

Na opinião de José Felipe, está havendo uma politização equivocada e é preciso analisar o assunto de forma técnica, objetivando o interesse público. Ele reafirmou que continua integrando o bloco da oposição, mas ressaltou que isso não significa um posicionamento automático contra os projetos do Executivo.

“Votei contra vários projetos de interesse do Executivo, entre eles o reajuste do IPTU. Continuarei me posicionando de forma independente, mas não posso deixar que minhas diferenças ideológicas com o prefeito prejudiquem a população. A minha oposição é ao prefeito, não ao município”, destacou.