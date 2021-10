Vereadora destaca importância de exames para prevenir câncer em mulheres

A vereadora Marildes Ferreira (PSB) destacou em discurso proferido ontem (06) na tribuna da Câmara Municipal a necessidade que os exames relacionados ao Câncer de Mama e do colo do útero, sejam realizados com maior frequência.

O discurso foi uma alusão ao outubro rosa, mês de conscientização e combate ao Câncer de Mama. “Meu maior desejo é que um dia não temos que falar do câncer de mama e de exames no outubro rosa e sim que a conscientização seja uma rotina nos 365 dias do ano“, disse a vereadora.

Ela ainda destacou que há mais de 1,1 mil mulheres à espera de exames na cidade.

No entanto, ela lembrou que esteve com o secretario de Saúde e central de regulação sobre o assunto e recebeu a informação, que os contratos com a Santa Casa e Apor para a realização dos exames já foram fechados e com isso esse número deve diminuir.

Marildes demonstrou preocupação também com a necessidade de exames para mulheres de 40 anos ou menos. “A tendência do câncer de mama tende a crescer progressivamente a partir dos 40 anos”, disse a vereadora.

Ela fez questão de explicar que quando uma mulher é acometida pelo Câncer, e tem a mama retirada ela tem direito a fazer uma cirurgia reparadora. “Isso infelizmente não está ocorrendo”, disse a vereadora.

A parlamentar lembrou que 60 mil mulheres no Brasil receberam o diagnóstico do câncer de mama, neste ano, e que 30% deste número já com câncer com metástase.

Marildes destacou ainda que é importante o apoio às mulheres já diagnosticadas com câncer. “Não é fácil receber um diagnóstico de câncer de mama, mas a vida não termina aí, na verdade é um novo começo para a vida, meu objetivo não é falar da morte, mas empodeirar e cuidar das mulheres com câncer” finalizou.