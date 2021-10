Virginia Fonseca teve a conta do TikTok banida. A influenciadora disse não ter entendido o motivo do bloqueio e lamentou.

“Eu nunca postei nada lá, nem foto de biquíni. e minha conta foi banida, suspensa. Se não me enagnao, a minha conta era a maior do Brasil, estava com 24,9 milhões lá e eles baniram. Eu não postava nada de mais. Quem me segue lá sabe”, lamentou Virginia em vídeos nos stories do Instagram.

Mais tarde, ela contou ter sido notificada pela rede social justificando a decisão da suspensão do perfil.

“Eu recebi um e-mail deles, falando que eu estou bloqueada até dia 24 por infringir muitas leis. Agora, quais? Eu não postava nada e infringi lei, o que vou postar lá agora?”, questionou a influenciadora, inconformada.