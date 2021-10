Vítima de sequestro, tortura e cárcere privado é libertada e dois suspeitos são presos

Vítima é libertada e dois indivíduos são presos pelos crimes de sequestro, tortura e cárcere privado, o caso aconteceu no sábado (30) em Rondonópolis-MT.

Populares acionaram a Polícia Militar (PM), informando que em frente a uma residência no bairro Vila Aurora, um homem estava sendo agredido por três pessoas e em seguida foi colocado a força dentro de uma caminhonete Hilux de cor preta e tomado rumo ignorado.

A PM se deslocou ao endereço e através de imagens de câmeras de segurança, constatou a veracidade dos fatos.

Momentos seguintes, através de uma denúncia anônima, a polícia foi informada que a caminhonete estaria em uma empresa localizada no bairro Distrito Industrial.

Se deslocaram para o endereço e com êxito encontraram a caminhonete, no local havia duas pessoas, uma delas estava muito nervosa, negando todo fato e disse que não havia saído com a caminhonete, porém, o segundo suspeito ao ver que o irmão iria ser detido confessou ter realizado o crime junto com ele e um outro comparsa.

A vítima foi levada pelo advogado de um dos suspeitos para delegacia, ela estava com hematomas por várias partes do corpo, mas, no entanto, o motivo do sequestro não foi revelado.

O veículo foi apreendido e o terceiro suspeito não não foi encontrado.

Veja o momento que a vítima é sequestrada