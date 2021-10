Vítimas relatam sofrimento e pedem punições por descaso com a pandemia no país

Durou mais de três horas a audiência pública promovida pela ‘CPI da Covid’ para ouvir vítimas diretas e indiretas da pandemia no Brasil. Os senadores ouviram depoimentos emocionados de pessoas que vivem com sequelas ou perderam familiares para a doenças. Todos criticaram a condução do Governo Federal e pediram que os senadores atuem para punir os responsáveis pelas mais de 600 mil mortes no país.

Entre os depoentes estava o taxista Marcio Antônio do Nascimento da Silva, que perdeu a irmã e o filho Hugo Dutra do Nascimento Silva, de 25 anos. Márcio ficou conhecido em todo o páis ao reagir às ações de negacionista que vandalizaram um manifesto feito em homenagem às vítimas da Covid, em abril deste ano.

Marcio contou que estava andando na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, quando viu uma pessoa derrubando cruzes de uma manifestação simbólica pelo combate à pandemia. Ele foi filmado recolocando as cruzes que homenageavam as 100 mil vítimas da doença.

“Naquele dia, eles começaram a me agredir não pelas palavras, porque me chamaram de comunista, petista, etc. Quando descobriram que era apenas um pai que estava triste pelo seu filho, foi um constrangimento geral”.

O taxista também se disse indignado com a falta de orientação do governo no início da pandemia e a demora para a vacinação.

“Nós merecíamos um pedido de desculpas da maior autoridade do país. Não é questão politica, se é de um partido ou de outro, nós estamos falando de vidas. A nossa dor não é “mimimi”, nós não somos palhaços. É real”, afirmou.

MEMÓRIA

Rosane Maria Brandão, que perdeu o marido para a covid-19, pediu que entre as proposições da CPI esteja a criação de uma comissão nacional com civis, nos moldes da Comissão da Verdade, criada para investigar as violações aos direitos dos cidadãos durante a Ditadura Militar.

Ela conclamou os senadores a honrar as vítimas da doença, garantam a memória, a verdade e a reparação contra o desprezo do Estado pela ciência e pela negligencia e o descaso sofridos pela população.

Ela ainda afirmou que as milhares de vítimas da covid-19 tiveram a vida abreviada em razão da “política genocida” patrocinada pelo governo federal. Rosane Brandão lembrou que essas pessoas esperaram por uma vacina que chegou a “conta gotas”.

“Tem várias maneiras de o Estado matar seu povo, e a falta de política pública é uma delas. Saúde pública depende de ações políticas”, declarou a depoente, que representou a Região Sul.

Representando o Centro-Oeste, o jornalista Arquivaldo Bites Leão Leite contou aos senadores que perdeu seis parentes para a covid-19: o irmão caçula, dois primos, um tio e dois sobrinhos, além de amigos e de outras pessoas conhecidas.

Arquivaldo pegou o vírus há três meses e disse que teve um AVC, perdeu a audição de um dos ouvidos e hoje não consegue andar sozinho. Ele criticou o comportamento do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia e pediu que a CPI faça justiça e garanta a memória das vítimas. Para Arquivaldo, se não fosse a comissão de inquérito, os brasileiros “estariam chorando ainda mais vítimas agora”

PROVIDÊNCIAS

Os senadores da CPI da Covid anunciaram que vão adotar várias sugestões feitas pelos depoentes nesta segunda-feira. Entre elas a criação de pensão, no valor de um salário mínimo, para as crianças órfãs da covid-19, até que elas completem 21 anos de idade, e a inauguração do memorial às vítimas da covid, a ser instalado temporariamente no espelho d’água do Congresso Nacional.

“É um memorial para que nós nunca esqueçamos. Um memorial que deveria ser responsaiblidade do próprio Poder Executivo, mas é o mínimo para ser feito para lembrar. A vida cotidiana também é feita de símbolos”, disse o senador Randolfe Rodrigues (Rede/AP).

A principal garantia dada pelos senadores, no entanto, é a de que o relatório da CPI cobrará a punição de todos que contribuíram direta ou indiretamente para as mortes e o sofrimento causado pela Covid no Brasil.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) disse que haverá justiça e os responsáveis serão responsabilizados.

“É preciso lembrar que a política não é mais a mesma. Os que mais sofreram, as principais vítimas, foram os mais necessitados, especialmente os subalimentados, aqueles que vivem em condições subumanas e aqueles que serviram de cobaias, de experimentos pseudocientíficos, por um negacionismo que não conseguimos entender”, afirmou.

Para Simone Tebet, esse é o momento apropriado de assumir com esses familiares que todas as culpas serão apuradas e todas as penas cabíveis serão aplicadas a quem tenha feito por merecê-las: “do presidente da República ao mais simples servidor”.

(com informações da Agencia Senado)