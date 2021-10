Whindersson elogia Maria Lina e reacende boatos de reconciliação

Whindersson Nunes enlouqueceu os fãs que torcem por sua reconciliação com Maria Lina Deggan. Neste domingo (3), o humorista comentou de forma um tanto ousada em uma foto que a ex-noiva compartilhou no perfil no Instagram e isso acabou agradando os seguidores.

“Minha maior paixão em uma foto… Sou louca por vocês! Se pudesse, teria mais uns 30 animais em casa kkkkkkkk”, escreveu ela na legenda da imagem que aparece abraçada aos seus dois gatos.

Não demorou muito para que Whindersson deixasse um comentário na foto da mãe de seu filho, João Miguel, que morreu após uma parto prematura com 22ª semanas de gestação. “3 gatinhasss!”, elogiou ele.

Maria Lina e Whindersson assumiram o relacionamento em novembro do ano passado e noivaram em março deste ano. Em agosto, dois meses após a perda do filho, os dois anunciaram a separação.