Whindersson lança música em homenagem ao filho: ‘Dói tanto’

Whindersson Nunes compartilhou em seu perfil no Instagram, na madrugada desta quarta-feira (13), seu mais novo projeto musical: Passarinho. A música é uma homenagem ao filho do humorista, João Miguel, fruto de seu relacionamento com a ex-noiva, Maria Lina Deggan. O menino morreu dois dias após seu nascimento após um parto prematuro de 22ª semanas de gestação.

“Passarinho é o nome da música que fiz pra passar esse primeiro Dia das Crianças sem a minha… Em toda a minha vida eu sempre tentei simplificar as coisas todos os dias pra ser o mais rápido possível em resolver um problema. E tem sido muito problemático pra mim lidar com isso”, começou ele.

O comediante contou que ainda está de luto pela perda do filho e que ainda é muito difícil lidar com tudo. “Eu sempre estive acostumado a atender pedidos como ‘um vídeo pra um criança com uma doença em estado terminal’, e sempre foi simples pra mim der um pouco de alegria a quem está indo embora, dar um bom final, ao inevitável. Mas hoje me dói tanto isso, eu sinto de uma outra forma, tão dolorosa, eu com tão pouco pra lembrar sinto um vazio, quem dirá quem tem muitas lembranças”, escreveu.

“Tudo pra mim tinha sido muito simples até hoje, eu choro de saudade de quem eu nunca convivi, e imagino todo dia uma realidade diferente. Mas quando eu faço música eu sinto que melhora, me conforta, vou compartilhar essa com vocês aqui”, completou.

Confira a letra:

Tiraram o meu passarinho

Levaram ele pra longe de mim

Sei que vivo aqui, mas sei que é melhor lá

E eu sei que lá também te deram asas

Pra voar

Onde é azul e não é o mar

Tiraram o meu passarinho

Levaram ele pra longe de mim

Sei que vivo aqui, mas sei que é melhor lá

E eu sei que lá te deram asas

Pra voar no ar

Onde é azul e não é o mar

Pra voar

Você foi voar