Zé do Caixão terá dois filmes produzidos por ator de O Senhor dos Anéis

Zé do Caixão ganhará dois filmes produzidos por Elijah Wood, astro conhecido por interpretar Frodo na trilogia O Senhor dos Anéis. São dois remakes, inspirados no trabalho do cineasta nacional: um em inglês e outro em espanhol. O longa em espanhol já está em fase de roteirização, a cargo da dupla Lex Ortega e Adrian Garcia Bogliano, famosos pelo filme Animales Humanos.

Segundo a OneEyed, empresa de Wood, a proposta é trazer ao público “uma versão mais mainstream, acessível e atualizada do Zé do Caixão, fiel ao público que o adora desde sempre, mas apresentando-o para uma audiência nova e mais ampla”.

O personagem de José Mojica Marins ficou famoso em 1964, no filme ‘À Meia-Noite Levarei a sua Alma’. Zé do Caixão era um coveiro envolvido em artes místicas, que busca uma vítima para ser a mãe do filho demoníaco.