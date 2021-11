​ Prefeitura conclui mutirão social e de serviços no Distrito de Campo Limpo

A Prefeitura de Rondonópolis conclui neste sábado (6) o mutirão de serviços e obras estruturantes que desde agosto, estão sendo realizadas na zona rural, mais especificamente no Distrito de Campo Limpo.

Na verdade a Prefeitura levou o tradicional mutirão de serviços públicos para a comunidade e realizou serviços importantes, como a recuperação de estradas, limpeza da área urbana do Distrito, bem como realizou a ampliação da rede de abastecimento de água; atualização do Cadastro Único (CadUnico), e ainda, levantamentos documentais para regularização fundiária; além de diversos serviços sociais, como: aferição de pressão, teste de glicemia, triagem para tratamento bucal e confecção de próteses, entrega de mudas e sementes, entre outros.

Ao levar estes serviços públicos até as comunidades de Rondonópolis, incluindo as da zona rural, a Prefeitura tem feito a diferença no dia a dia do cidadão, melhorando a sua qualidade de vida e proporcionando mais cidadania.

Um exemplo de que os trabalhos atingiram o seu propósito foi a declaração do líder comunitário de Campo Limpo, Paulo César Nunes dos Santos que agradeceu a realização do mutirão no distrito. “A comunidade só tem a agradecer a Saúde, a Habitação, a Agricultura, aos vereadores, ao prefeito, enfim, a todos! Ficou um serviço excelente, estão todos de parabéns,” celebrou Paulo César.

Serviços Públicos

Durante o mutirão, foram disponibilizados várias obras e serviços ofertados pelas várias secretarias envolvidas, como: a Saúde que orientou sobre os perigos do tabagismo e uso de drogas; realizou aferição de pressão, testes de glicemia, triagem para tratamento odontológico, confecção de próteses, além de orientações sobre a saúde da mulher e planejamento familiar.

A Secretaria de Meio Ambiente, também fez orientações sobre a importância de se preservar o meio ambiente; fez a limpeza e recolhimento de mais de 10 toneladas de lixo ao longo da estrada do Anel Viário até o Distrito de Campo Limpo. Bem como realizou o levantamento e mapeamento de 15 nascentes da região, que foram cercadas e protegidas em parceria com a Ong Arareau; além de ter feito a doação de cerca de 200 mudas frutíferas e ornamentais para serem plantadas na área urbana do distrito e nos quintais da comunidade.

A Secretaria de Agricultura teve um importante papel nesse mutirão, fazendo a entrega de sementes; aproximou o poder público da comunidade rural, atendendo as suas reivindicações.

A Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, fez atualização do Cadastro Único (CadÚnico) para os beneficiários de programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), e de benefícios eventuais, tais como: oferecimento/distribuição de cestas básicas; confecção da carteirinha do idoso e do autista, e ainda a emissão de 2ª via de documentos pessoais, entre outros.

A Secretaria de Educação: fez matrículas para o programa EJA – Educação de Jovens e Adultos, bem como realizou a busca ativa de casa em casa a procura de crianças em idade escolar que ainda estejam fora das salas de aulas.

O Procon prestou informações, esclareceu dúvidas, atendeu reclamações, e realizou consultas de processos, emitiu certidões negativas, além de ter distribuído folhetos com orientações ao consumidor.

A Secretaria de Habitação por sua vez, realizou atualização do cadastro de famílias para a regularização fundiária, e ainda prestou diversas orientações e informações pertinentes.

O Sanear realizou atendimentos em geral aos consumidores, fez atualização de cadastro consumidor e realizou serviços de expansão de rede de abastecimento, além de limpeza nas ruas e regularização da coleta de lixo na área urbana do distrito.

A Coder por sua vez realizou um dos trabalhos mais importantes, que foi a recuperação da estrada que demanda da sede do município ao distrito, melhorando a trafegabilidade.