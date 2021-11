Derf prende sete suspeitos e recupera grande quantidade de produtos de furto

Sete indivíduos foram presos por efetuarem vários furtos e os produtos foram recuperados nesta segunda-feira (22), em alguns bairros de Rondonópolis-MT.

A Delegacia especializada de Roubos e Furtos (Derf) esclarece que os crimes de furtos que vinham acontecendo na cidade estavam sendo praticados por dois grupos. Um deles é suspeito da realização de três crimes de furto feito em residências do bairro Sagrada Família, sendo dois deles ocorridos na madrugada da data de hoje.

Em uma das residências as vítimas estavam viajando e durante a madrugada dois suspeitos chegaram no local, em uma caminhonete de cor vermelha, destravam o portão, adentraram no imóvel, e furtaram vários objetos como eletro-eletrônicos e bicicletas no valor avaliado em mais de 30 mil reais.

Logo após tomar conhecimento do crime a equipe da Derf localizou a caminhonete utilizada, prendeu os quatro autores e recuperou praticamente todo o material furtado em duas residências localizadas nos bairros Alfredo de Castro, Jardim Rivera e também em um estabelecimento de materiais de construção.

Em outra investigação de furtos ocorridos em estabelecimentos comerciais da região central e no Jardim Europa foram presos mais três indivíduos. A ação foi registrada por câmeras de segurança e com êxito parte dos materiais subtraídos foram recuperados.

Vale ressaltar que na residência onde os objetos foram localizados funciona um ponto de venda e distribuição de drogas.