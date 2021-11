Pesquisa do Governo Federal revela alta satisfação dos viajantes com os aeroportos brasileiros

A primeira pesquisa de satisfação no setor aéreo realizada após a fase mais crítica da pandemia de covid-19 mostra alta satisfação dos viajantes com as estruturas e os serviços ofertados nos terminais aéreos do país. Para 92% dos 12.978 passageiros entrevistados nos meses de agosto e setembro, os 20 principais aeroportos do país são bons ou muito bons. É o que indica a Pesquisa Nacional de Satisfação do Passageiro e do Desempenho Aeroportuário, promovida pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), do Ministério da Infraestrutura (MInfra).

Acesse a pesquisa completa

Os aeroportos de Confins (MG), Curitiba (PR) e Florianópolis (SC) foram os destaques em suas respectivas categorias – acima de 10 milhões de passageiros; entre 5 e 10 milhões de passageiros; e com até 5 milhões de passageiros.

Juntos os 20 terminais aéreos analisados concentram 87% do total de passageiros da aviação regular transportados no país. Todos receberam pontuação acima de 4 (bom), sendo que a média foi de 4,46 quanto à satisfação geral dos usuários. A escala de avaliação vai de 1 (muito ruim) a 5 (muito bom).

INFRAESTRUTURA AGRADA – Os entrevistados avaliaram ainda 17 itens de infraestrutura, atendimento e serviços, além do desempenho de diferentes processos aeroportuários, como check-in, inspeção de segurança e restituição de bagagens. Nada menos do que 16 desses quesitos obtiveram média superior a 4, meta estabelecida pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias (Conaero).

As melhores avaliações foram para os itens processo de inspeção de segurança – média geral de 4,65 e índice de aprovação de 94,4% – e limpeza geral – com média de 4,60 e aprovada por 94,6% dos passageiros .

OPERAÇÃO INTERNACIONAL – O levantamento é referente ao 3º trimestre de 2021. Contudo, em decorrência da crise sanitária, a pesquisa não pôde ser aplicada no mês de julho. Assim, os 12.978 passageiros que participaram da pesquisa foram entrevistados em agosto e setembro.

Também em razão da covid-19, apenas cinco aeroportos com voos para fora do país tiveram seus serviços e estruturas avaliados: Brasília (DF), Campinas (SP), Confins, Galeão (RJ) e Guarulhos (SP). Todos registraram 100% de validação quanto aos principais procedimentos internacionais: tempo de espera em fila igual ou inferior a 15 minutos na inspeção de segurança em embarque internacional, e igual ou inferior a 30 minutos no check-in internacional.

REFERENCIAL IMPORTANTE – A Pesquisa Nacional de Satisfação do Passageiro e de Desempenho Aeroportuário é realizada desde 2013. Sua divulgação é trimestral, mas foi suspensa no segundo trimestre de 2020, em função da pandemia.

Segundo o secretário Nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann, “a iniciativa contribui para o desenvolvimento da gestão aeroportuária e o aumento da capacidade e eficiência da infraestrutura dos aeroportos do país. É, portanto, importante referencial para administração dos aeroportos pesquisados”.​

Equipe técnica da SAC coordena o trabalho e as entrevistas são feitas pela Praxian Consultoria Ltda., empresa contratada pelo MInfra mediante licitação pública. A coleta de dados consiste na realização de entrevista presencial com passageiros nas salas de embarque e desembarque dos aeroportos pesquisados, com atribuição de “notas” para os 17 indicadores considerados. Ao fim questionário, o usuário avalia sua satisfação geral com o aeroporto.

Os indicadores relativos aos processos aeroportuários são coletados mediante a utilização de técnica de observação direta, onde o pesquisador registra o horário de início e conclusão do processo avaliado, além de outras informações relevantes para a gestão aeroportuária.​