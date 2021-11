Acadêmico do Campus Rondonópolis ganha bolsa para estudar na Universidade Freiburg na Alemanha

Higor Araújo Rocha, 23 anos, estudante do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza (LCN) do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) Campus Rondonópolis ganhou uma bolsa para fazer um curso de inverno (Com duração de 5 semanas) na universidade de Freiburg na Alemanha. O objetivo do curso será o aprofundamento no idioma e na cultura do país.

O curso é oferecido pelo Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, que lança anualmente uma chamada para inscrições no Hochschulwinterkurs – Curso de Inverno de Língua e Cultura Alemãs. O Serviço alemão concede bolsas para estudantes brasileiros interessados em aprofundar os conhecimentos do idioma alemão. Os selecionados são contemplados com um curso intensivo numa universidade alemã, recebendo aulas do idioma e sobre a cultura do país. O programa é realizado nos meses de janeiro e fevereiro de cada ano.

O edital original acontece presencialmente, e o estudante tem todas as despesas pagas (passagem, estadia e dinheiro para custos extras), mas por conta do Covid-19, Higor ficará em Rondonópolis realizando o curso online, contudo ainda com direito a uma bolsa de duzentos euros.

Porém, o fato do edital deste ano não contemplar a viagem para Europa não desanimou o estudante que já estuda alemão e tem como sonho seguir carreira acadêmica, fazendo mestrado na Alemanha.

Higor destacou que esse curso é muito concorrido, e para conseguir ser aprovado ele teve que comprovar ter boas notas no Curso de Licenciatura e passar em um teste de nivelamento de Alemão. E para isso contou com uma rede de apoio.

“Eu sempre tive muito apoio da minha família e tive também ajuda do meu amigo Hendrik e da professora Juliana, que desde antes do edital lançar estávamos organizando juntos os documentos que eu precisava. E esse curso vai agregar muito no meu conhecimento, vou poder treinar meu Alemão, porque o curso é todo no idioma local. Eu também quero fazer meu mestrado na Alemanha, e esse curso vai me dar uma boa experiência e contatos, além de agregar no meu currículo”, disse Higor.

Higor está no 7º semestre do curso no Campus Rondonópolis, e disse que sempre gostou de estudar a área de Ciências, e com o tempo surgiu a vontade de ensinar também. Então fazer Licenciatura, é uma forma de realizar esse sonho.