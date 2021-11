Ação de Wellington garante passaporte humanitário para mulheres afegãs

A Casa Civil concedeu ontem (9), após uma articulação do senador Wellington Fagundes junto ao grupo SOS Afegãs, passaportes humanitários para permitir que mulheres que trabalham no sistema de justiça do Afeganistão (juízas, advogadas, promotoras e estudantes) possam deixar o país em segurança. Com a ascensão do Talibã, em agosto deste ano, milhões de mulheres passaram a correr risco de vida, pelo simples fato de trabalharem ou estudarem.

“Como senador da República e defensor da Constituição, estamos cumprindo com a palavra expressa na Carta Magna, e com todos os acordos de direitos humanos dos quais o país é signatário. Sabe-se que, desde que o Talibã retomou o controle do Afeganistão, milhares de mulheres – em especial aquelas ligadas ao sistema judiciário – correm um risco de vida iminente”, lembrou Wellington. Segundo ele, é um trabalho que permitirá que a Justiça, em si, “permaneça respirando”.

O senador atendeu o chamado do grupo SOS Afegãs, coordenado, entre outras, pelas juízas Amini Haddad, de Mato Grosso, e Shelma de Kato (primeira a atuar no Estado). Segundo Amini, o trabalho iniciou-se em um manifesto convocando todas as instituições possíveis que tivessem, em seu quadro, objetivos de defender os direitos humanos – associações, instituições, ONGs, e até mesmo o Estado, em todas as suas esferas.

“A partir desse grupo, e com o apoio do senador, diversos formulários foram elaborados para a solicitação dos vistos, e agendas importantíssimas foram articuladas, como a que tivemos com o ministro general Braga Neto (da Defesa), com o Ministério das Relações Exteriores e a própria Casa Civil da Presidência”, comemorou Amini.

“Apoios diplomáticos e financeiros da Organização Internacional para Migrações (OIM/ONU) devem garantir ao menos 200 passagens para atender o sistema de justiça e familiares desses representantes. Todo esse trânsito junto ao Governo Federal e a mobilização de pessoas que estão na linha de frente dessas decisões foi assegurada pela atuação do nosso senador Wellington Fagundes”, completou a juíza.

Segundo ela, deste modo foi possível abrir um canal também para o orçamento das passagens, construindo pontes para formulação dessas políticas em curto prazo. Amini destacou, ainda, o trabalho da senadora Soraya Thronicke, que foi autora de uma comissão no Senado especificamente para as afegãs.