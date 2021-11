Acidente entre dois veículos na Lions deixa motociclista ferido

Um acidente envolvendo dois veículos deixou um motociclista ferido na noite desta quinta-feira (04), no bairro Vila Aurora em Rondonópolis-MT.

De acordo com as primeiras informações, o motociclista que pilotava uma Bros, estava na rotatória da avenida Lions, esquina com cemitério e a condutora do veículo Creta transitava sentido Coophallis/ Shopping, ela não viu o motoqueiro e não teve como evitar o acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), socorreu a vítima com alguns ferimentos e a conduziu até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A motorista do carro não se feriu, mas, permaneceu no local e após o socorro acompanhou o Samu até a unidade de atendimento que o motociclista foi levado.