Acidente entre três veículos deixa motociclista ferido e uma pessoa morta

Um acidente envolvendo três veículos deixou uma pessoa morta e outra ferida neste domingo (28), em Tangará da Serra-MT.

De acordo com as primeiras informações, uma motocicleta com duas pessoas, saía de um posto de combustível, na MT-358 saída para Cuiabá, o condutor da moto não se atentou e bateu na traseira de uma carreta e caiu ao solo.

Neste momento, um outro veículo vinha atrás e bateu na motocicleta e em seguida passou em cima da mulher que estava na garupa da moto e morreu na hora.

O condutor da moto ficou ferido, foi socorrido pela equipe de resgate e encaminhado para uma unidade de saúde.

Os motoristas da carreta e do carro de passeio não se feriram.