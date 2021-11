Acidente envolvendo três carretas deixa uma pessoa ferida em Rondonópolis

Um motorista ficou ferido e um acidente envolvendo três carretas na noite de sexta-feira (12), na BR-163 próximo a Rumo em Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações, havia uma fila no Km 99 da BR-163 de carretas para entrar na Rumo, em determinado momento um bitrem bateu em um veículo que estava parado, que com o impacto também outra carreta.

O Serviço de resgate Rota do Oeste esteve no local, socorreu a vítima ferida que se trata do motorista que causou o acidente e a encaminhou para o Hospital Regional.

A fila de carretas ficou extensa para conseguir entrar na Rumo.