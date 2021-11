Acir lança campanha ‘Natal dos Sonhos 2021’ com sorteios e prêmios inéditos

Foi lançada nesta quinta-feira (04) a já tradicional campanha Natal dos Sonhos Acir. Este ano, com mais novidades ainda com sorteios e prêmios inéditos, além do carro zero, será sorteado ainda um ano de combustível grátis.

O objetivo da campanha esse ano, segundo o presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir), Renato Del Cistia, é muito mais do que tratar da economia, mas sim celebrar a retomada da vida e do ritmo “Vamos comemorar a vida esse ano, com uma campanha bacana para que o consumidor se sinta prestigiado valorizando o comércio local” afirmou.

Além dos prêmios do regulamento da campanha, haverá ainda sorteios relâmpagos, com divulgação nas redes sociais. Além disso, o vendedor também será premiado em dinheiro caso seu cliente tenha sido sorteado.

O presidente da Câmara de Dirigente Lojistas (CDL), Thiago Sperança afirmou que esse é o momento de apoiar a comunidade e essa união de entidades só acrescenta e ajuda no crescimento do comércio.

O Rondon Plaza Shopping também está participando da campanha esse ano e para o presidente da Associação dos comerciantes, Gileno Gomes de Almeida, esse é um momento de retomada no novo normal e por isso a campanha é tão importante.

A 4° Edição da Campanha Natal dos Sonhos é realizada pela Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis- Acir, em parceria com a Associação dos Lojistas do Rondon Plaza Shopping, a cooperativa Sicoob Cerrado, Grupo Gera Medicina, Eletromóveis Martinello, Associação Comercial e Industrial de Guiratinga – Acig, com o apoio da Comapa Construção e Acabamento, Câmara de Dirigentes Lojistas- CDL, Elétrica e Hidráulica Serpal, Posto Fórum e Farmácia Economize.

Esse ano serão mais de 20 sorteados e mais de 80 mil reais em prêmios.