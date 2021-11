Adolescente de 14 anos sofre fraturas no corpo após causar acidente no Conjunto São José

Uma adolescente de 14 anos que conduzia uma moto, ficou ferida e teve fraturas na perna, após uma colisão com um veículo Fiat Toro que aconteceu na tarde deste domingo (14), no bairro Conjunto São José, em Rondonópolis-MT.

A garota estava conduzindo uma Biz pela rua Irmã Bernarda e na sua frente estava o condutor do veículo, ao chegar no cruzamento com a rua Luiz Carlos, o motorista deu seta a esquerda para fazer o contorno da rotatória, a adolescente não viu e bateu na lateral do carro.

O motorista permaneceu no local e acionou o Samu, a menina de 14 anos teve várias escoriações pelo corpo e fraturas na perna, ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional.