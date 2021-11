Adolescente é estuprada enquanto voltava para casa no João Antônio Fagundes

Uma adolescente de 13 anos foi ameaçada e abusada sexualmente no momento em que retornava para casa no bairro Residencial João Antônio Fagundes, em Rondonópolis (MT).

A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na noite desta quinta-feira (11). No local, a vítima informou que tinha ido na casa de uma amiga que reside no mesmo bairro e que, no momento em que retornava para casa, foi abordada por um homem em uma motocicleta.

A vítima disse que o suspeito é pardo, possui estatura média e estava em uma moto preta, aparentando ser uma Fan, trajando bermuda e camiseta de cor clara e estava com um capacete preto na cabeça.

O homem parou ao lado da vítima e ao descer do veículo pegou uma faca e ameaçou a adolescente, que foi levada para um matagal e estuprada.

Após o crime, o suspeito ameaçou a menina dizendo que se ela contasse para alguém iria matá-la. O indivíduo fugiu do local.

A menina foi encaminhada ao hospital pela mãe, onde irá passar por exames necessários e também passar por um psicólogo.

O caso foi registrado e consta no Boletim de Ocorrência (BO) n° 2021.295967.