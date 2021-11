Alunos da rede estadual de ensino recebem orientação sobre educação alimentar e nutricional

Alunos de escolas estaduais de Cuiabá e Várzea Grande participaram da 1° Semana de Educação Alimentar e Nutricional, realizada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT). A atividade faz parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e visa orientar sobre o consumo de uma alimentação saudável e a conscientização para uma melhor qualidade de vida dos alunos e a escola como ambiente propício para esse alcance.

Todas as escolas estaduais receberam as recomendações, com material de apoio e propostas de atividades para que fossem realizadas no interior. Foi solicitado que devolvessem as atividades e registros por e-mail. Inicialmente, cinco escolas recebem as recomendações de forma presencial por uma equipe de nutricionistas da Seduc. Escolas dos municípios de Apiacás, General Carneiro e Querência também realizaram a atividade esta semana.

A Semana de Educação Alimentar foi realizada de 8 a 12 de novembro, na Escola Estadual Governador José Fragelli, localizada na Arena Pantanal. A unidade atende mais de 500 alunos matriculados no 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental e 1º, 2º e 3º ano do ensino médio em período integral. Os alunos recebem frutas antes do início das aulas e mais três refeições no dia.

“É atribuição do nutricionista participar destas ações de educação alimentar para que eles [alunos] tenham em sua vida pessoal uma alimentação saudável. Essa abordagem sobre alimentos faz parte da matriz curricular, e está sendo um conteúdo proveitoso, principalmente para os alunos menores, que tendem a ser mais participativos e interessados no tema sobre alimentação”, explicou a nutricionista Débora Gramulha.

José Arthur Gomes é aluno do 3º ano da Escola Estadual José Fragelli e destacou a qualidade das refeições feitas na escola. Segundo ele, há também uma preocupação em atender estudantes que possuem alguma restrição alimentar.

“Há um cardápio preparado para quem tem intolerância à lactose, por exemplo. Aqui a comida é muito boa e as cozinheiras preparam com muito carinho, inclusive, quando estou em casa, não gosto muito de comer frango, mas o que elas preparam aqui eu adoro”, relatou.

Participaram da atividade alunos das escolas estaduais Hermelinda de Figueiredo e Padre Firmo Rodrigues, em Cuiabá, e Porfiria de Paula e Pedro Gardes, em Várzea Grande.

Compõem o grupo de nutricionistas do projeto Dayane Freitas Coelho, Debora Maria Gramulha, Layz Rodrigues da Costa, Lizia Soares Penido, Suellen Jovina Galvão Fonseca e Thaís Marques dos Reis.

“A semana de nutrição deve continuar no próximo ano e pretendemos atender também as escolas do interior do Estado”, destacou a coordenadora de alimentação escolar da Seduc, Rayza Boabaid.