Ana Maria lamenta 1 ano sem Tom Veiga: ‘Dor de quem perde um filho

Ana Maria Braga usou seu perfil no Twitter, na manhã desta segunda-feira (1º), para lamentar um ano da morte do amigo Tom Veiga. Na publicação, a apresentadora relembrou a relação de companheirismo que tinha com o dublador.

“Há um ano eu perdia meu companheiro de todos os dias. A dor de perder o Tom e o Louro é a de quem perde um filho. O vazio que você deixou Tom… Eu nem tenho palavras!”, escreveu ela.