Após 13 anos, Britney Spears está oficialmente livre da tutela do pai

A tutela que controlou a vida e a carreira da cantora americana Britney Spears por 13 anos chegou ao fim, decidiu nesta sexta-feira (12) uma juíza de Los Angeles.

“A partir de hoje, a tutela da pessoa e do patrimônio de Britney Spears está encerrada. E esta é a ordem do tribunal”, decidiu a juíza Brenda Penny.

A decisão ocorreu depois de mais uma audiência no tribunal de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Do lado de fora do prédio, centenas de fãs do movimento Free Britney celebraram o resultado do julgamento.

Nas redes sociais, Britney comemorou. “Meu Deus, eu amo tanto meus fãs, é uma loucura! Acho que vou chorar o resto do dia! O melhor dia de todos, louvado seja o Senhor, amém”, escreveu a artista.