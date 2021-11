Após descobrir que seria internado, filho amarra e mata a mãe com 32 facadas

Joelson de Sousa Silva, de 23 anos, teria arrastado, amarrado e matado a própria mãe com 32 facadas após descobrir que seria internado. A informação foi divulgada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) durante uma coletiva nesta terça-feira (16).

O crime aconteceu na última segunda-feira (15), na residência da família, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza. A idosa de 68 anos estava em casa com o filho quando foi arrastada, amarrada e morta com 32 facadas. Mais tarde, quando o pai do suspeito chegou em casa, o homem fugiu levando consigo a arma do crime.

“Os levantamentos do local do crime foram feitos assim que tivemos ciência do fato”, detalha o delegado João Paulo Machado, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). “Chegando lá, tinham muitos vizinhos, a vizinhança na rua, o pai do suspeito, a situação que a gente encontrou da mãe amarrada e ensanguentada na sala de casa, com várias perfurações. E a gente levantou que ele seria o único suspeito do crime, que se evadiu assim que o pai chegou em casa”.

De acordo com o delegado, os policiais começaram a procurar o suspeito pelos terminais de ônibus de Fortaleza, onde o suspeito costumava pedir dinheiro. Cerca de duas horas após o crime, os agentes de segurança identificaram o rapaz.

“Ele se encontrava com as vestes ensanguentadas. Ao chegar aqui a gente constatou arranhões e que ele estava com os pés ensanguentados. Ele também estava com uma faca dentro de uma bolsa”, conta o delegado.

Joelson foi levado para a 6ª Delegacia do DHPP, onde foi autuado em flagrante por homicídio doloso. Agora, o homem encontra-se à disposição do Poder Judiciário.