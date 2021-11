Após receber prêmio, Pátio afirma que cobrança de ‘passaporte’ da imunização irá continuar

Rondonópolis (MT) foi destaque ontem (18) como a cidade com maior performance de vacinação na categoria de municípios com mais de 60 mil habitantes do estado de Mato Grosso (MT). A cidade recebeu um prêmio no valor de R$ 300 mil do governo.

O dinheiro será investido para a compra de um aparelho de Raio X para o Hospital Municipal.

O Governo de Mato Grosso premiou 15 municípios do Estado em reconhecimento às melhores performances de vacinação da Covid-19 e Influenza durante a realização da primeira etapa do programa “Imuniza Mais MT”.

Os municípios vencedores receberam de R$ 40 mil a R$ 300 mil, dependendo do número de habitantes.

Na categoria de municípios com mais de 60 mil habitantes, dois da região sul foram premiados: Rondonópolis e Primavera do Leste, que ficaram em 1º e 3º lugar, respectivamente. Em segundo, ficou Lucas do Rio Verde.

O prefeito José Carlos do Pátio afirmou que mesmo com os números positivos, o passaporte da imunização irá continuar.

“Vários países estão começando a voltar a Covid e por isso que é importante continuar endurecendo. Peço a toda população para continuar colaborando, indo vacinar, cumprindo a segunda dose e a terceira dose” finaliza o prefeito.

“Rondonópolis recebeu o prêmio por ser o município do estado que mais aplicou vacinas durante a pandemia, não só vacina da Covid, mas também contra a influenza. Isso é resultado de muitos esforços das nossas equipes, apoio da prefeitura e também da população que entendeu a importância de se vacinar” ressalta o Secretário Municipal de Saúde, Vinícius Amoroso.

O Secretário ainda pontua a importância do passaporte da vacinação.

“O passaporte da imunização foi um ponto preponderante para alcançarmos esses resultados. Hoje a cidade completa 35 dias sem mortes e a gente deve muito ao passaporte da imunização que permitiu que nós vacinássemos mais pessoas, que a taxa de contaminação caísse e que a gente pudesse viver um novo momento, mais tranquilo e mais clamo” explica Vinicius.

A maioria das cidades que levaram a premiação vacinou mais de 90% da população com doses da Covid-19 e de Influenza.

Em Rondonópolis, por exemplo, 93,97% das vacinas contra Influenza foram aplicadas e 90,90% das doses recebidas contra Covid foram administradas na população.