Apreensão de drogas e armas de fogo aumentam em Mato Grosso

O trabalho conjunto das forças de segurança no Estado de Mato Grosso para reduzir as incidências de crimes vem surtindo efeito. Mato Grosso apresentou redução nos crimes contra a vida nos primeiros nove meses do ano, ocorrências de homicídios dolosos teve uma queda de 5%, os roubos 18% e feminicídios 20%.

Também foram observadas um aumento de 78% nas apreensões de drogas e 3% nas armas de fogo. Os dados são da Superintendência do Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT).

De janeiro a setembro de 2021, os casos de homicídios dolosos tiveram uma redução, passando de 599, em 2020, para 567 ocorrências este ano. Já os registros de roubo, caíram de 7.592, em 2020, para 6.210 registros, em 2021.

Os feminicídios também apresentaram redução, foram 45 casos no ano passado e 36 em 2021. Já os furtos a instituições financeiras passaram de 13, para 11 registros este ano.

As apreensões de drogas em Mato Grosso apresentaram um aumento, sendo 21.3 toneladas, ante a 11.9 toneladas, em 2020. Outro aumento foi nas apreensões de armas de fogo, foram 1.724 armas apreendidas até setembro deste ano, contra 1.674 retiradas de circulação no mesmo período do ano passado.

De acordo com a superintendente do Observatório de Segurança Pública da Sesp-MT, Tatiana Pilger, os resultados se dão pela ação integrada das forças de segurança.

“O Observatório de Segurança Pública é o responsável pelo acompanhamento de todos os indicadores de criminalidade no Estado e os resultados envolvem todas as forças que compõe a segurança pública. O número de apreensão de drogas é histórico, é o ano com o melhor desenvolvimento dos últimos 10 anos”, enfatizou Tatiana.