Aracuã Contabilidade inaugura em Rondonópolis com diferencial para empresas

“A Aracuã Contabilidade já nasce com o propósito de fazer algo diferente” pontua Wiston Chaves, Procurador Jurídico da nova empresa de contabilidade inaugurada em Rondonópolis (MT), na manhã desta terça-feira (30).

A empresa é uma nova opção contábil e possui diversos serviços, entre eles a contabilidade completa personalizada e individualizada; consultoria e assessoria contábil de gestão; planejamento tributário (holding, planejamento puro); contabilidade hibrida e recuperação tributária.

“Eu como advogado tributarista, tenho uma certa noção do que é necessário para o escritório de contabilidade não gerar contingência para o empresário. A Aracuã hoje traz uma contabilidade personalizada onde cada cliente vai ter uma parametrização de acordo com o seu negócio. O sistema contábil que vai atender aquele cliente vai ser parametrizado de acordo com o negócio dele. São particularidades tributários de cada negócio, para isso um dos sócios da empresa trabalha bem com TI (Tecnologia da Informação), com parametrização e é especialista em normas internacionais de contabilidade” explica Wiston.

A nova empresa oferece consultoria jurídica tributária que em regra os outros escritórios de contabilidades não possuem.

“A Aracuã, o primeiro passo que ela fez foi contratar um advogado do Estado de Mato Grosso, para conhecer e saber das particularidades tributárias do Estado” ressalta o Procurador Jurídico.

A empresa nasceu de uma sociedade entre três profissionais. Um Gestor Contábil Tiago Ferreira, o Gerente Administrativo Valter Basso e o Gestor Fiscal Marcos Bochio.

“A Aracuã vem com ideias diferentes dos outros escritórios contábeis. Quando a gente fala de contabilidade personalizada e contabilidade exclusiva nós queremos que o empresário tenha de forma muito prática as informações para que ele tome as melhores decisões possíveis. A gente sabe que hoje quando envolve contabilidade são vários documentos, vários lançamentos e isso acaba ficando um pouco difícil para o empresário analisar os números. Quando a gente fala em personalização, nós queremos que em um único documento fiscal, uma folha de A4 simples contenha todas as informações da empresa para que o empresário em um tempo hábil e rápido possa tomar a melhor decisão ao invés dele ficar olhando vários e vários documentos e que no final, as vezes ele acaba não entendendo o que a contabilidade está tentando transmitir para ele. Então quando nós falamos em exclusividade, essas informações serão enviadas mensalmente, ou seja, todos os meses ele vai ter os números da empresa dele” explica o Gestor Fiscal, Marcos Bochio.

Na inauguração a empresa oferece uma mentoria grátis do último trimestre da empresa.

“Com base no último trimestre nós podemos analisar os números e falar para o empresário olhar o melhor regime tributário para iniciar o ano. Essa mentoria agora na inauguração da Aracuã é uma mentoria gratuita para que o empresário já comece o ano com o pé direito e com o melhor regime tributário” finaliza Marcos.

A empresa Aracuã fica localizada na Rua Barão do Rio Branco, 2.357, sala 15, Bairro La Salle II. O telefone para contato é o (66) 9.9991-9892, site www.aracuacontabilidade.com.br e email [email protected]

O atendimento funciona de segunda a sexta das 8h à 12h e das 13h30 às 17h30h​.