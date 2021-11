Árvores serão plantadas em homenagem às vítimas da Covid-19

O munícipio de Rondonópolis homenageará as vítimas da Covid-19 com o plantio de árvores nativas do cerrado em uma área de proteção ambiental de 10 mil m², localizada no bairro Vila Rica. A ação, programada para o próximo dia 20 de novembro, às 7h30, faz parte do projeto “Homenageando Vidas”, que visa a construção no município de um memorial à vítimas da pandemia do novo coronavírus, além de buscar a preservação do meio ambiente.

Rondonópolis é um dos mais de 60 municípios do Estado a aderir a ideia lançada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) de construir um memorial com o plantio de mudas de árvores nativas como forma de homenagear as pessoas que perderam a vida para o vírus nesta pandemia.

“Toda a comunidade está convidada para participar desta ação que busca fazer na cidade um espaço de memória para as vítimas da Covid-19 e também de preservação do meio ambiente e da natureza. Uma ação que será construída com muitas mãos, pois envolve a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), a Sema e o Juizado Volante Ambiental (Juvam), além de vários parceiros e voluntários da sociedade civil organizada que já se dispuseram a nos ajudar na construção deste memorial”, assinala o secretário municipal de Meio Ambiente, Leandro Bernardo Leite.

Conforme Leandro, está prevista para o dia 20 de novembro a instalação de uma placa de metal no local e para cada vítima da doença no município será feito o plantio de uma muda de árvore nativa doada pelo Viveiro Municipal, entre elas ingá, jatobá, jacarandás, angico, aroeira e ipês de várias cores.

“Inicialmente, está previsto o plantio de 940 mudas de árvores nativas do cerrado que correspondem o número de vítimas da doença (Covid-19) até aqui no munícipio. Todas as mudas serão doadas pelo Viveiro Municipal, que também fará a doação de outras 750 mudas para a construção do memorial de outros município da região Sul do Estado”, disse Leandro.

Ele conta que o local escolhido para receber o memorial é uma área de proteção ambiental que até pouco tempo estava ocupada irregularmente por cerca 50 famílias. Localizada na quadra 44, na Vila Rica, a área conta com a nascente do córrego do Poço.

“Após a desocupação, fizemos a limpeza da área e estamos fazendo a recuperação ambiental, como o cercamento do espaço. Então, as mudas que serão plantadas servirão para reforçar a vegetação já existente no local e a proteção da nascente que tem lá”, ressaltou, acrescentando que o plantio de árvores no espaço também será uma forma de sensibilizar os moradores sobre a necessidade de preservação e do cuidado com o meio ambiente.