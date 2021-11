Atendimento exclusivo a surdos completa 1 ano no Detran

Há 1 ano, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) iniciava uma nova fase de acessibilidade e inclusão, com o atendimento exclusivo para os cidadãos surdos. Desde então, mais de 100 pessoas já receberam auxílio no atendimento presencial na sede do Detran.

Com a ajuda do intérprete de Libras da autarquia, Mauricio Tadeu Pacheco, os surdos conseguem realizar os serviços de habilitação, veículos, entre outros, através da tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais.

Além do suporte recebido para realização de serviços, os surdos também contam com apoio do intérprete na realização da prova teórica de direção veicular.

Em razão das dificuldades enfrentadas pelas pessoas surdas no momento da realização da prova teórica, o Detran-MT adequou o exame para o formato em Libras, buscando garantir o acesso à comunidade surda na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A prova contém 30 questões e quatro alternativas, sendo que cada alternativa tem um vídeo traduzido para Libras, para facilitar o entendimento dos candidatos surdos.

Recentemente, o intérprete de Libras do Detran, Mauricio Tadeu, percorreu diversos municípios do Estado para auxiliar na aplicação da prova teórica de direção para candidatos surdos.

O presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, destaca que o auxílio no atendimento para realização de serviços bem como o suporte na prova teórica de direção busca promover o acesso aos serviços do Detran para todos os cidadãos, além do atendimento digno da pessoa humana.

Atendimento exclusivo

Para ter o atendimento exclusivo na realização de serviços na sede do Detran, o cidadão surdo deve fazer o agendamento prévio através do site do Detran-MT (www.detran.mt.gov.br), pelo link CLIQUE AQUI.

Em seguida, deve clicar na aba ‘Libras’ e preencher todo o formulário. No final do campo de agendamento será ofertado os dias e horários disponíveis para atendimento.

(Com supervisão da jornalista Lidiana Cuiabano)