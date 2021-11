Atleta de Rondonópolis bate recorde da mais longa prova do ciclismo de MT

Rondonópolis brilhou na 12ª edição da ‘Volta dos Diamantes’, a mais longa e uma das mais difíceis provas ciclísticas do Estado. A competição foi realizada no domingo com quase 200 participantes e o atleta Adonias Turcatto Júnior foi o campeão geral no masculino quebrando todos os recordes da prova.

Os participante cumpriram um trajeto de 130 quilômetros entre Rondonópolis e Poxoréu, passando por diversas comunidades rurais. Quase todo o percurso foi de estrada de chão, com longos trechos de subida – o que exige um preparo físico especial.

Adonias Júnior chegou na frente com um tempo de quatro horas e quarenta e seis minutos, quase meia hora abaixo do recorde anterior.

“Nem nos meus melhores sonhos eu pensei que iria fazer isso. Nunca imaginei que conseguiria fazer esse tempo num percurso tão difícil”, disse o campeão após a prova.

O próximo desafio de Adonias Júnior será o estadual de ciclismo, que acontece no mês que vem em Tangará da Serra.

Veja abaixo como ficou o pódio da 12ª Volta dos Diamantes.

MASCULINO:

Atleta Tempo

1 ADONIAS TURCATO JUNIOR 04:46:59

2 OSMAR FARIA BARBOSA 04:50:46

3 ANDERSON ANTONIO COURA 04:50:54

4 ELIVELTON DE ALMEIDA CARDOSO0 05:06:52

5 PAULO BONFIN 05:08:44

FEMININO

Atleta Tempo

1 KARINY DE DEUS 07:07:39

2 JAQUELINE GILIO 07:08:52

3 ELIZIANE APARECIDA ROSIAK ATAIDE 07:33:03

4 VANUZA MARTINS 07:54:20

5 ALESSANDRA DE FRANCA LIM FRANCA 08:16:13