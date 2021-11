Atlético-MG vence Corinthians e avança na busca pelo título do brasileirão

Se o Atlético-MG vinha ganhando partidas sem mostrar um bom futebol, esta quarta-feira (10) marcou uma virada. O time dominou o Corinthians no Mineirão, venceu por 3 a 0 e jogou pressão nos demais candidatos ao título, na 31ª rodada do Brasileirão 2021. Diego Costa, Keno e Hulk marcaram para o líder da competição.

Com o resultado, o Atlético-MG chegou aos 68 pontos, com sete partidas ainda a serem jogadas — duas vitórias e um empate, por exemplo, dariam o título ao clube depois de 50 anos. Do outro lado, o Corinthians permaneceu com 47 pontos.

Futebol de líder

O primeiro gol da partida saiu dos pés de Diego Costa. Depois de muita pressão nos minutos iniciais, aos 13, o atacante recebeu na intermediária, abriu espaço diante de Gil e chutou forte no canto. O goleiro Cássio escorregou e colaborou no lance.

No segundo tempo, o Corinthians ainda pensava em alguma reação. Keno, aos 5 minutos, não deu chance para isso e marcou um belo gol, no ângulo do goleiro corintiano. O futebol de líder isolado já havia sido mostrado.

Faltava, no entanto, o gol de Hulk. Grande estrela do time, o atacante driblou a marcação e fez outro golaço no Mineirão, diante de 58.714 pessoas, para uma renda de R$ 2.956.425,80.

O próximo compromisso do Atlético-MG será na terça, contra o Athletico, na Arena da Baixada, em Curitiba. Antes, no sábado, o Corinthians terá enfrentado o Cuiabá, na Neo Química Arena, em São Paulo.

ATLÉTICO-MG 3 x 0 CORINTHIANS

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data-Hora: 10/11/2021 – 19h

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Helton Nunes (SC)

VAR: Rafael Traci (Fifa/SC)

Público/renda: 58.714 presentes/R$ 2.956.425,80

Cartões amarelos: Guilherme Arana e Keno (AMG) Fábio Santos e Giuliano (COR)

Gols: Diego Costa (13’/1ºT) (1-0), Keno (5’/2ºT) (2-0), Hulk (49’/2ºT) (3-0)

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano (Guga, aos 19’/2ºT), Réver, Nathan Silva e Guilherme Arana; Allan (Hyoran, aos 38’/2ºT), Tchê Tchê e Zaracho (Nathan, aos 38’/2ºT); Hulk, Keno (Dylan Borrero, aos 33’/2ºT) e Diego Costa (Jair, aos 33’/2ºT). Técnico: Cuca.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Du Queiroz (Gabriel Pereira, no intervalo); Gustavo Mosquito (Vitinho, aos 23’/2ºT), Giuliano e Róger Guedes (Jô, aos 23’/2ºT); Renato Augusto. Técnico: Sylvinho.