Deputado e vereadores de Rondonópolis em rota de colisão

A tensão entre os vereadores rondonopolitanos e os deputados estaduais com base eleitoral no município atingiu um novo nível nesta semana. As críticas mútuas, até então veladas, foram escancaradas publicamente.

O delegado Claudinei Lopes (PSL) puxou a fila ao cobrar do prefeito José Carlos do Pátio e dos vereadores atitudes contra a violência no trânsito. “Todos os aumentam entre 10% e 15%. Neste ano já são quase mil acidentes. O prefeito gosta de criticar os deputados e os vereadores ficam pagando de bonito criticando o Hospital Regional. Mas resolver o problema dos acidentes, ninguém resolve”, disse ele.

A resposta dos vereadores não demorou. Vários usaram a tribuna na última sessão ordinária para criticar o deputado. O mais veemente foi Paulo Schuh (DC), que, aliás, é bolsonarista como Claudinei.

“Deputado faça o papel que o senhor tem o dever de fazer. Cobre do governador que o Hospital Regional funcione, que atenda bem os pacientes enviados pelos municípios. Tem pessoas morrendo”, disparou Schuh.

As críticas e ataques mútuos são parte do jogo político e, convenhamos, podem até trazer algum resultado positivo para a população.

Mas esta tensão tem a ver também com as eleições do ano que vem, que deve colocar em campos opostos vereadores que vão disputar vagas na Assembleia e os deputados que buscam a reeleição. E tudo indica que a temperatura vai aumentar muito até lá.

Vamos ver os próximos rounds.