Beleza negra e debates sobre igualdade marcaram Dia da Consciência em Rondonópolis

A jovem Emanoelle da Silva Coutinho, 16 anos, é a mais bela mulher negra de Rondonópolis. Ela foi a grande vencedora do concurso Miss Beleza Negra edição 2021, realizado na noite do último sábado. O personal trainer Wanderson Moreira foi o vencedor na versão masculina.

O concurso foi promovido pela Prefeitura de Rondonópolis e fez parte da celebração do Dia Nacional da Consciência Negra. Emanoelle e Wanderson concorreram outros 20 candidatos com destaque para a disputa acirrada com os finalistas e três masculinos: Nils Mendes Tavares e Victor Hugo Radica Pontes, no masculino, e Beatriz Cristina Correia de Jesus Simão, Ruth Vieira Matos no feminino.

A escolha foi feita por júri seleto integrado, entre outros, pelo secretário Nacional de Políticas da Igualdade Racial, Paulo Roberto, que visitou vários municípios de Mato Grosso a convite do senador Wellington Fagundes (PL/MT).

Também participaram da mesa de jurados, a Primeira-Dama do Município, Neuma de Moraes, pelo Secretário Nacional de Políticas da Igualdade Racial, Paulo Roberto, Luzia da UNEGRO – Pantanal, Secretária de Administração, Késia Elaine Paula Costa de Almeida, o secretário de Saúde, Vinícius Amoroso, secretária de Governo, Ione Rodrigues dos Santos, a presidente da Associação de Moradores do Bairro Pedra 90 Élida, o Presidente do Conselho Municipal da Igualdade Racial, Wagner Santos, o Secretário Municipal de Cultura Pedro Augusto de Araújo e o Prefeito José Carlos do Pátio.

Além do reconhecimento público, Emanoelle e Wanderson deverão atuar como uma espécie de ‘embaixadores’ da comunidade negra em Rondonópolis – participando de eventos e campanhas visando a inclusão social e o combate ao racismo.

DIA DE CONSCIÊNCIA

A celebração do Dia da Consciência Negra em Rondonópolis foi marcada por várias atividades e reuniu centenas de pessoas no Parque Antônio Rodrigues Nascimento, o Parque Ecológico do Escondidinho.

Durante o dia houve atividades recreativas para as crianças nas quadras e brinquedos do parque. Além da prática de esportes, como o futebol e a capoeira, a Prefeitura também promoveu oficinas de arte e atividades lúdicas.

Para os adultos o destaque foi a roda de discussões sobre igualdade racial, e luta contra o preconceito e as discriminações. O secretário Paulo Roberto mediou os diálogos e destacou a importância de todos, poder público e sociedade, se unirem pela superação das desigualdades e preconceitos.

A Câmara Municipal também participou da programação. Os vereadores entregaram homenagens aprovadas pelo legislativo para personalidade com atuação destacada na promoção da cultura e dos negros rondonopolitanos.

Entre os homenageados pela Câmara estavam figuras locais, como a dona Zenildes Almeida Lima, ou “Mãe Zenildes de Oxossi”; e nacionais como o a ministra Damares Alves e o próprio secretário Nacional de Igualdade Racial, Paulo Roberto.

(com informações da assessoria)