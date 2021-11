Beneficiários do interior do Estado receberão auxilio emergencial nesta sexta-feira

Os beneficiários do programa Ser Família do interior do Estado receberão o recurso nesta sexta-feira (05.11). Para as famílias de Cuiabá e Várzea Grande, o abastecimento dos cartões foi realizado no último dia do mês de outubro.

No total, são atendidas mais de 100 mil famílias de todo o Estado, beneficiando milhares de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. O valor de R$ 200, depositado a cada dois meses, deverá ser usado unicamente para adquirir produtos alimentícios.

Para receber esta parcela, os usuários dos municípios do interior do Estado deverão fazer a substituição dos cartões. Desta forma, as Secretarias Municipais de Assistência Social irão acionar os beneficiários para realizar a troca.

Já as pessoas atendidas pelo programa em Cuiabá e Várzea Grande receberam o recurso ainda no cartão antigo. Nesse caso, a substituição será necessária para receber a próxima parcela programada para dezembro deste ano.

A transferência de recurso é assegurada pela Lei 602/2021 que permitiu a ampliação do programa emergencial, que teve prazo de cinco meses, encerrado em setembro, para até dezembro de 2022.

O Ser Família é fornecido às famílias com renda mensal per capita de até R$ 89, inscritas no Cadastro Único das Políticas Sociais Brasileiras do Ministério da Cidadania (CadÚnico) e também no Programa Bolsa Família.

Informações pelos telefones (65) 3613-5701; (65) 3613-5722; (65) 99233-0817; (65) 99339-7468; e (65) 98433-0386.